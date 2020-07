My Hero Academia: la piccola Mahoro controlla Bakugo nel nuovo sketch di Horikoshi!

Kohei Horikoshi ha recentemente pubblicato sul proprio profilo Twitter un nuovissimo sketch, e molti di voi saranno felici di sapere che questa volta la protagonista non è l'eroina Mirko. In occasione della trasmissione di uno speciale dedicato a Heroes Rising infatti, l'autore ha deciso di dedicare il proprio disegno ad un quartetto molto amato.

Come potete vedere in calce, i protagonisti sono Deku, Bakugo e i dolcissimi fratelli Shimano, vittime di Nine nel sopracitato film My Hero Academia: Heroes Rising. Nella pellicola i due ragazzini instaurano un rapporto di fiducia con Deku e Bakugo, nonostante quest'ultimo si comporti spesso in maniera scontrosa e arrogante soprattutto nei confronti della sorella maggiore.

Nell'immagine di Horikoshi tuttavia, la piccola Mahoro utilizza il proprio potere per proiettare un'illusione nel cervello di Bakugo, rendendolo decisamente più docile e collaborativo. Il disegno ritrae il quartetto durante una passeggiata, con l'aspirante eroe in un evidente stato confusionario. Nella nuvoletta ritratta di fianco a Bakugo viene specificato che l'aspirante eroe è sotto l'effetto del Quirk della ragazzina.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il disegno? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla splendida illustrazione dell'autore realizzata per promuovere il Volume 27.