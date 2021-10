My Hero Academia: piccola pausa per il manga, ecco quando ritorna

Nell'ultimo periodo il papà di My Hero Academia, Hokei Horikoshi, sta dando più del massimo nella serializzazione del suo manga con colpi di scena che si susseguono ad ogni capitolo, forse troppo dal momento che il sensei si sta trovando costretto più volte a prendersi una piccola pausa dal lavoro.

Il capitolo 330 di My Hero Academia si prospetta avvincente dal momento che il precedente capitolo si è concluso con il confronto tra Shigaraki e Star and Stripes, l'attuale Hero n°1 degli Stai Uniti d'America. Tuttavia, per conoscere l'esito della loro conversazione o se esso si tramuterà in uno scontro dovremo attendere dal momento che i primi leak della rivista Weekly Shonen Jump hanno confermato una piccola pausa per My Hero Academia.

Si tratta però solo di un breve stop di una settimana, uno di quelli a cui Horikoshi ha iniziato ad abituarci negli ultimi due anni. Pertanto, dunque, l'uscita del capitolo 331 di MHA slitterà di 7 giorni e non uscirà come previsto il 23 ottobre bensì il 31 su Manga Plus. Il n°330, invece, è atteso sul portale come di consueto questa domenica a partire dalle ore 17.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa pausa improvvisa? Diteci la vostra con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.