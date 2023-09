My Hero Academia: i piccoli e adorabili Deku e Bakugo nell'artwork inedito di Noguchi

My Hero Academia è alla soglia dei 400 capitoli pubblicati e molte cose sono cambiate dal giorno 1. Una di queste è di sicuro il rapporto tra Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo, da odiati rivali ad amici pronti a sacrificarsi l'un per l'altro. Con questo artwork dell'assistente dell'autore di My Hero Academia torniamo però ancora più indietro.

Lo scenario di guerra dell'Atto Finale sta per riportare in campo un ex villain amatissimo dai fan. All Might è in pericolo, con la sua armatura ipertecnologico ormai a brandelli. Mentre i suoi studenti sono impegnati in una grandiosa battaglia, sarà un personaggio simbolico a soccorrerlo. A ogni modo, approfittando della pausa di una settimana intercorsa tra il capitolo 399 di My Hero Academia e il successivo, il 400°, in arrivo il 17 settembre 2023 su MangaPlus, l'assistente Shota Noguchi ha condiviso sui social il suo ultimo lavoro.

Come ormai d'abitudine, l'assistente di Horikoshi approfitta del tempo libero concesso dalla serializzazione per condividere dei suoi artwork inediti e non in tema con l'opera. Soggetti preferiti dei suoi artwork di My Hero Academia sono Deku e Bakugo, ma non come li conosciamo nell'opera.

Come possiamo vedere dall'illustrazione condivisa all'interno dell'articolo, Noguchi ha disegnato gli adorabili infanti Izuku e Kacchan. Addobbati con giubbotti pesanti e sciarpa per affrontare il freddo, vediamo l'intrepido Bakugo aiutare l'impaurito Midoriya in un'impervia scalata.