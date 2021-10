My Hero Academia Plus Ultra Square: l'apertura dello store celebrata da un'immagine eroica

Nonostante la quinta stagione anime sia giunta al termine da ormai qualche settimana, My Hero Academia continua a vivere il suo momento d'oro. In attesa del debutto internazionale della terza pellicola e del prossimo capitolo del manga, attualmente in pausa, è stato inaugurato uno store dedicato al franchise, celebrato da un'immagine esclusiva.

A breve, in Giappone verrà inaugurato il My Hero Academia Plus Ultra Square, ossia uno store pop-up in cui i visitatori potranno vivere un'esperienza a tema e acquistare merchandise esclusivo. Questa non è la prima volta che lo store di My Hero Academia viene aperto: nel 2019 tale iniziativa accompagnò l'annuale Tokyo Comic Con.

Il My Hero Academia Plus Ultra Square offrirà nuovi prodotti e illustrazioni speciali. L'iniziativa dei pop-up store è al momento un'esclusiva giapponese, che molto probabilmente non uscirà mai fuori dai confini nipponici.

In vista dell'apertura del suddetto store, su Twitter è stata condivisa un'illustrazione celebrativa, che potete ammirare in calce all'articolo. Protagonisti dell'immagine sono gli eroi più amati dal pubblico, ossia i Tre Moschettieri Deku, Shoto e Bakugo, gli studenti della 1-A Froppy, Uravity e Red Riot, e i due Top Heroes giapponesi, Endeavor e Hawks.

Se non fosse già abbastanza chiaro, il My Hero Academia Plus Ultra Square conferma quanto apprezzata sia l'opera di Kohei Horikoshi, nonché la sua influenza sul territorio nipponico. Ma questo è solo l'inizio, dato che il manga sta per entrare nella sua fase "clou" e l'anime è già stato confermato con la Stagione 6. Vi lasciamo al primo trailer ufficiale di My Hero Academia 6 e a una lotta furiosa negli spoiler sul capitolo 331.