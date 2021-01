My Hero Academia: un po' di modifiche ed errori nel nuovo volume, ecco quali

Un autore settimanale è soggetto a tantissime scadenze ed è assolutamente perdonabile un errore qua e là all'interno dei capitoli. Anche My Hero Academia non è esente da alcuni piccoli errori e per questo l'uscita dei volumi tende a sistemare o a modificare alcuni dettagli delle tavole apparentemente insignificanti.

Recentemente ha debuttato il volume 29 di My Hero Academia che ha ripreso in formato tankobon alcuni degli ultimi avvenimenti della grande guerra tra gli eroi e il Fronte di Liberazione del Paranormale guidato da Tomura Shigaraki. All'interno della nuova uscita cartacea Kohei Horikoshi ne ha approfittato per apportare qualche cambiamento e sistemare alcuni errori, alcuni dei quali sono tuttavia sfuggiti anche al suo occhio.

Il sensei, infatti, ha dimenticato di correggere il nome da Hero di Shouji in un pannello, così come di aggiungere una radice sulla testa di Mineta in un riquadro. In altre tavole, invece, sono state rimodulate le posizioni dei testi o il colore del cielo. Più importante, infine, la scena in cui Aizawa si tronca la gamba di netto che l'autore ha interamente ridisegnato in maniera più esplicita a causa delle polemiche dei fan che non si erano nemmeno accorti dell'accaduto.

Ad ogni modo, anche ad un mangaka esperto come Horiksohi possono sfuggire un paio di errori anche nel momento delle correzioni, tuttavia la quantità di avvenimenti e personaggi all'interno dell'ultima saga sono un'attenuante di certo non da poco. E voi, invece, cosa ne pensate di queste piccole modifiche? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.