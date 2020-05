My Hero Academia: Pockythief realizza un perfetto cosplay di Nejire Hado

Le eroine di My Hero Academia sono molto apprezzate dai fan, e tra questi ultimi ci sono alcuni cosplayer che si dedicano particolarmente a questo universo. Molto dedite al mondo eroistico di Kohei Horikoshi c'è la cosplayer Pockythief che spesso ha regalato travestimenti ottimi per le varie protagoniste.

Un esempio è il cosplay della madre di Bakugo, a cui adesso se ne aggiunge uno nuovo. Negli scorsi giorni, Pockythief ha presentato sulla sua pagina Instagram il cosplay dedicato a Nejire Hado, membro dei Big Three della Yuei e uno dei personaggi che ha partecipato alla saga di Overhaul presentata nella stagione 4 di My Hero Academia, partita lo scorso dicembre.

Pockythief ha preso a modello il costume da hero di Nejire, come potete vedere nella foto in calce. Rivestita da un abito a tinte blu, verdi e bianche, la ragazza riesce a riprodurre i capelli celesti con tanto di corna che ricordano l'effetto del suo devastante quirk. Vi è piaciuto questo cosplay di Nejire Hado?

My Hero Academia è un manga di Kohei Horikoshi basato sul mondo degli eroi e dove ogni persona è dotata di un potere particolare chiamato quirk. L'opera è talmente popolare da aver ricevuto quattro stagioni per l'anime, a cui si aggiungerà nel 2021 una quinta. Non perdetevi la nostra recensione su My Hero Academia 4.