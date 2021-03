My Hero Academia: la popolazione ha voltato le spalle alla società degli eroi

Nonostante siano passati diversi giorni dal termine della violenta battaglia tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale, la situazione non accenna a calmarsi. In seguito a questi eventi, la figura degli eroi è stata completamente rivalutata e la popolazione di My Hero Academia è andata nel panico.

Il capitolo 306 del manga di Kohei Horikoshi prepara il terreno per le future minacce che gli eroi dovranno affrontare. A quanto pare, non saranno solamente i villain a portare scompiglio nella società, ma anche la popolazione, che in seguito al War Arc ha voltato le spalle ai vecchi beniamini.

La complessa vicenda viene spiegata chiaramente all'inizio del capitolo, mentre Hawks spiega ad All Might, o quel che è rimasto del vecchio Simbolo della Pace, la triste verità che si è abbattuta sulla società degli eroi. "Andando avanti non saranno solo i cattivi che dovremo combattere. Siamo anche contro tutta la società", afferma l'eroe numero due dopo aver chiesto informazioni sul One For All.



Dunque, nei prossimi capitoli vedremo gli eroi impegnati nel riconquistare la fiducia dei cittadini. Nel mentre, bisognerà tener conto anche del ritorno in azione dei villain, i quali si sono già riorganizzati liberando All For One dalla prigionia.



Con questa grave minaccia, Toshinori Yagi è stato costretto a rivelare il suo più grande segreto, svelando ai suoi ex colleghi di aver tenuto nascosta la verità sul One For All unicamente per proteggere la società da un eventuale crollo. Ma ora che questa ipotesi si è avverata, una nuova era sta per cominciare.

