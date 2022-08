My Hero Academia: un possente All Might nello sketch dell'artista Marvel Ryan Stegman

L’influenza del mondo dei comics americani su My Hero Academia è evidente in ogni tavola disegnata da Horikoshi, grande appassionato di molti dei supereroi dei due colossi del settore: Marvel e DC. Nel corso degli anni l’opera ha ricevuto molti tributi da artisti americani, e Ryan Stegman è tornato ad omaggiarla con un incredibile sketch.

Il disegnatore conosciuto per i suoi contributi in molte serie Marvel Comics, come Venom, Superior Spider-Man e la più recente King in Black, aveva già mostrato grande passione nei confronti della storia di Izuku Midoriya, e dopo aver firmato diversi omaggi, e aver collaborato ufficialmente alla realizzazione della variant cover del volume 30 di My Hero Academia, Stegman è tornato a sottolineare l’eroismo di All Might.

Nel post riportato in calce il Simbolo di Pace è stato rappresentato in una delle sue pose più iconiche, col suo sorriso, cercando di infondere speranza negli altri. Stegman riesce a rispettare il design originale di All Might, donandogli allo stesso tempo uno stile perfettamente in linea con i canoni dei comics americani. Fateci sapere cosa ne pensate di questo simpatico omaggio a Toshinori Yagi nei commenti.

Per finire vi lasciamo a 7 personaggi di My Hero Academia ispirati agli eroi della Marvel.