My Hero Academia, il terzo possessore del One for All: chi era e che quirk aveva

Il potere del One for All è sempre stata la super forza, una forza che veniva accumulata di generazione in generazione in My Hero Academia man mano che il quirk passava di mano. Con ben nove utilizzatori, il quirk si è potenziato quindi notevolmente, specie durante l'epoca di All Might che ne ha fatto crescere il potenziale.

Ora, nelle mani di Deku, il quirk è diventato pericolosissimo, risvegliando anche il potere dei precedenti possessori. In questo modo, il protagonista di My Hero Academia può utilizzare molteplici quirk. Oltre il suo, può usare l'abilità del terzo possessore del One for All. Ma chi è questa persona? Ecco ciò che è stato rivelato finora nella serie.

Rispetto agli utilizzatori dal quarto in poi, del terzo non si sa quasi nulla. È stato un personaggio vissuto nel pieno dell'epoca del terrore di All for One e aveva legami stretti anche con il secondo possessore. Di lui non si conosce il nome, ma è stato visto in volto nelle fasi più recenti del manga. Ha i capelli chiari e li lega in una coda, mentre ha una bandana sulla testa. Inizialmente rifiutò Izuku come nono successore del One for All, ma poi decise di fargli usare il suo quirk.

Il quirk in questione è il Fa Jin, un potere che utilizza l'energia cinetica e la immagazzina. Una volta accumulata a sufficienza, l'energia può essere rilasciata in un'ondata esplosiva di velocità e potere. Ancora non si sa molto quindi sul terzo possessore, ma le sue capacità basilari sono già state confermate. Ancor meno però si sa sul secondo possessore del One for All.