My Hero Academia, il primo possessore di un Quirk fu LUI?

Il manga di My Hero Academia è tornato a parlare dell'origine dei quirk, come non ha mai fatto prima d'ora. Il capitolo 407 mette in scena un tuffo nel passato per raccontare la storia di uno dei personaggi più importanti della serie, rivelando una scioccante verità.

Come abbiamo brevemente accennato prima, il capitolo 407 di My Hero Academia ha percorso la nascita di All for One e del suo rapporto con suo fratello, quello che poi diventerà il primo possessore del One for All, Yoichi. Il capitolo 407 di My Hero Academia ha lasciato delusi alcuni fan, poiché diversi panel risultano incompleti.

Sin dagli inizi di quest'opera, ci hanno raccontato che un neonato nato in Cina e dotato di una luce unica, chiamato da tutti "bambino luminescente", fu il primo essere umano ad avere un quirk e che poi, man mano, le unicità si manifestarono in tutti gli altri infanti del mondo. Tuttavia, questo capitolo ha voluto smontare ogni nostra certezza.

In realtà, com'è stato mostrato nelle prime pagine di questo nuovo numero, era la madre di All For One che possedeva la prima forma di quirk. Nonostante ciò non se ne rese mai conto, dal momento che il suo potere si trovava sotto forma di un misterioso corno. Alla fine, il suo quirk venne rubato da All For One una volta che lei partorì i due fratelli. Questi eventi hanno luogo prima della nascita del famoso bambino luminescente, per cui All For One, Yoichi e loro madre potrebbero essere stati i primi utilizzatori di un'unicità.

A favore di questa tesi c'è anche il fatto che il bambino luminescente era in realtà solo il primo caso documentato. Sebbene la serie debba ancora spiegare cosa potrebbe effettivamente aver portato a questa mutazione, gran parte delle risposte che aspettavamo ci sono state appena date.