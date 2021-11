My Hero Academia, la possibile copertina del volume 34 in questa imponente fanart

La copertina del volume 32 di My Hero Academia non è stata rivelata troppo tempo fa eppure alcuni fan già sono in attesa di come sarà la copertina del volume 34.

Le storie raccolte nell'ultimo volume contenevano la comparsa di Lady Nagant, personaggio che ha fatto fin da subito breccia nel pubblico. E nel volume 34 potremo vedere un altro nuovo personaggio molto apprezzato.

Ma sappiamo benissimo che ci vorrà diverso tempo prima di vedere questa copertina del manga. Gli appassionati però non ci stanno e realizzano una copertina del volume 34 fanart. Il motivo è perché questo è il tankobon in cui saranno contenuti i capitoli dell'attuale scontro tra l'eroina numero 1 dell'America, Star and Stripe, e l'ibrido All For One - Tomura Shigaraki.

Allo stesso modo in cui fece Lady Nagant, anche Star and Stripe ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Il personaggio rappresenta l'essenza stessa dell'eroismo americano dei comics a cui Horikoshi si è ispirato per narrare le vicende del suo manga.

L'eroina ha dato il via ad uno degli scontri più micidiali dell'intera storia: All For One contro New Order. Il nemico ha dalla sua parte innumerevoli poteri, compresi quello distruttivo di Shigaraki e quello di rubare i poteri degli altri di All For One.

Star and Stripe ha invece dalla sua un potere altrettanto divino: il New Order che consiste nel poter applicare una regola a qualsiasi tipo di materia pronunciando e toccando ciò a cui si desidera applicare la regola. Cosa potrebbe succedere se Shigaraki rubasse il New Order in My Hero Academia 333?

Tornando all'illustrazione di Mikey Godzille, l'artista ha ricalcato in pieno lo stile di Kohei Horikoshi e ha posto Star and Stripe al centro con tutti i colori ispirati alla bandiera statunitense, mentre la figura cupa di Tomura Shigaraki è nella metà inferiore, in groppa al suo nomu.

La vera copertina di My Hero Academia 34 difficilmente sarà presentata prima di un 2022 inoltrato, mentre il volume 33 potrebbe arrivare a inizio del prossimo anno. Vi ricordiamo che è disponibile il capitolo 332 di My Hero Academia su Manga Plus.