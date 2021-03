My Hero Academia: è possibile rubare il One For All? Ecco come

Recentemente il manga di My Hero Academia ha rivelato numerosi dettagli su One For All, il quirk posseduto dal protagonista, tuttavia una nuova informazione è stata svelata nel nuovo capitolo. Ecco perché l'abilità di Izuku è a rischio.

In seguito alla conclusione del terribile scontro con l'Unione dei Villain veniamo a conoscenza degli eventi che si svolgono all'interno del potere di Deku il quale ha l'occasione di poter conversare coi suoi predecessori. Essi condividono col ragazzo le loro conoscenze riguardanti alcune particolarità del One For All, come la sua affinità con gli individui privi di poteri e la spaventosa scoperta del suo quarto possessore avvenuta tra le pagine di My Hero Academia.

Il nuovo capitolo dell'opera di Kohei Horikoshi prosegue nella narrazione della suddetta riunione grazie alla quale sia apprende un ulteriore dettaglio che caratterizza l'abilità del simbolo della pace e la sua controparte, All For One. In passato potemmo notare il tentativo da parte della nemesi di All Might di impossessarsi delle capacità di Deku sfruttando il corpo di Shigaraki. L'accaduto fece nascere svariati dubbi sulla possibilità che il nemico possa effettivamente rubare All For One, cosa che purtroppo è stata confermata.

Secondo le parole del creatore del quirk una forte volontà, come quella generata dall'odio di Shigaraki, sarebbe infatti in grado di piegare la suddetta abilità. Ora il protagonista è quindi consapevole del vero pericolo che comporta il suo principale avversario.

