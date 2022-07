My Hero Academia: è ancora possibile salvare Tomura Shigaraki?

Durante la sua conversazione con le vestigia di One For All, Deku promise a Nana Shimura di trarre in salvo Tomura Shigaraki. Visto quanto sta accadendo nei recenti capitoli di My Hero Academia, per Midoriya è ancora possibile mantenere fede a quella parola, oppure il villain è già nelle mani di All For One?

Già dalla prima guerra tra Villain ed Heroes, è stato messo in chiaro come il corpo di Tomura Shigaraki fosse ormai quasi sotto il controllo del Simbolo della Paura. Anche nella battaglia contro Star and Stripe, abbiamo visto come Shigaraki perdesse saltuariamente il controllo della sua psiche e combattesse internamente per riottenerla.

Nel capitolo 358 di My Hero Academia il male sembra essere impossessato di lui, ormai in via definitiva. Durante il combattimento con Bakugo e gli altri Heroes presenti, Shigaraki si sta abituando al suo nuovo corpo e inizia a vaneggiare su come questo gli permetterà di governare il mondo.

Controllare la società degli eroi, non è però mai stato un desiderio di Shiagraki, che intendeva solamente seminare distruzione. Quello, è in realtà il desiderio di All For One, che dunque pare essere nel pieno controllo del suo erede. Di Shigaraki, pare non ci sia più traccia e questo significa che per Izuku sarà molto più complicato del previsto salvare il nipote di Shimura. Che Midoriya sia costretto a uccidere il villain di My Hero Academia?