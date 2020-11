My Hero Academia: il poster dei Tre Moschettieri fa impazzire i social

L'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, è indubbiamente una delle serie anime di maggior successo degli ultimi anni, e il recente annuncio di una terza pellicola in produzione, unito alla trepidante attesa della quinta stagione, prevista per la primavera del 2021, ha riacceso una particolare attenzione a tutti gli appassionati del settore.

Nella giornata di ieri infatti è stato annunciato l'arrivo di un terzo film che dal poster mostrato, avrà come protagonisti principali, Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, soprannominati nell'immagine stessa "I Tre Moschettieri". Dopo che diverse pagine dedicate a My Hero Academia hanno pubblicato il poster separandolo in tre parti, i fan si sono immediatamente chiesti se non fosse un altro modo di promuovere la quinta stagione, scoprendo solo dopo che avvicinando le immagini si formava la scritta "He will meet the Three Musketeers", con il tre in numeri romani, e sullo sfondo le figure dei giovani Heroes.

Per quanto non siano stati rivelati ulteriori dettagli, possiamo aspettarci sicuramente un annuncio ufficiale, magari tramite trailer, al Jump Festa 2021, che si terrà nelle giornate del 19 e 20 dicembre. Gli appassionati hanno immediatamente reagito con incredibile entusiasmo, condividendo delle risposte simpatiche e già piene di speculazioni, e stravaganti e complesse idee riguardo la pellicola. In calce potete trovare diverse reazioni comparse sui social.

