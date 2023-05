My Hero Academia: la potenza esplosiva di Bakugo nel nuovo sketch di Noguchi

Avviata ormai verso la fase più complicata della grande guerra combattuta tra Heroes e Villains, la serie di My Hero Academia sorprende continuamente i lettori di capitolo in capitolo. Uno degli ultimi colpi di scena ha riguardato da vicino Katsuki Bakugo, e per onorarlo l’assistente Noguchi è tornato con un nuovo sketch di Dynamight.

Prima del ringiovanimento di All For One, Bakugo è stato tra gli eroi direttamente coinvolti nella furia di Tomura Shigaraki. Il giovane Dynamight ha cercato in ogni modo di fermare l’antagonista, anche a costo di sacrificarsi, per poi essere salvato dal Pro Hero Numero 4 Edgeshot grazie al quirk di quest’ultimo. I lettori rimasero sconvolti nell’assistere all’apparente morte di Bakugo, ora passato in secondo piano rispetto alle battaglie in corso.

Al fine di onorarlo delle sue gesta a dir poco eroiche, Shoutaro Noguchi, l’assistente di Horikoshi più attivo sui social, ha realizzato il disegno presente in fondo alla pagina. Bakugo, presentato in un design semplice, con i classici guanti che usa come Dynamight, una semplice maglietta nera e i pantaloni del suo costume, si prepara a lanciare due attacchi incandescenti mentre rivolge lo sguardo verso un ipotetico avversario.

I segni sul volto e l’espressione tradiscono però la fatica e le difficoltà provate nel corso della battaglia. Un omaggio importante per uno dei giovani Heroes più promettenti, che è stato ad un passo dalla morte. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per finire, vi lasciamo allo sketch di Horikoshi dedicato ad Asui in armatura, e al ruolo della teoria della singolarità dei Quirk nel finale della serie.