My Hero Academia, la potenza di fuoco di Endeavor è stata superata

Come ci è stato raccontato nel corso dell'opera, Enji Todoroki ha cresciuto i suoi figli con il solo intento di far ciò che a lui non è mai riuscito, superare All Might. Nel capitolo 351 di My Hero Academia, è però la potenza di fuoco di Endeavor a cedere alla nuova generazione.

Gli scontri con Tomura Shigaraki e Himiko Toga sono stati momentaneamente messi da parte. Nell'ultima manciata di capitoli, Kohei Horikoshi ha puntato i riflettori sul conflitto della famiglia Todoroki.

Come tra loro accordato, Endeavor si occuperà di All For One, mentre su Shoto ricade la responsabilità di Dabi. Egli, tra tutti gli eroi, è l'unico a poter fronteggiare la fiamma ricolma d'odio di suo fratello maggiore.

Sia Toya, che Shoto, sono stati cresciuti da loro padre Enji con l'obiettivo di superare addirittura l'inarrivabile Simbolo della Pace. Per perseguire una tale, folle finalità, Endeavor ha privato i suoi figli della loro gioventù, spingendo Toya al suicidio e portando alla rovina la famiglia Todoroki. Se al momento nessuno dei due reggerebbe il confronto con All Might, entrambi i Todoroki hanno superato il nuovo Number One.

Endeavor è stato superato e a eclissarlo sono stati proprio i suoi figli. La fiamma della distruzione di Dabi in My Hero Academia 351, rivolge contro Shoto una delle mosse più iconiche di Endeavor. Il Villain lancia infatti il suo Hell Spider, una versione ancora più potente di quella originale. Questa, infatti, piuttosto che sottili raggi di fuoco concentrati, presenta delle colonne di fiamme ruggenti. Inoltre, Dabi sferra anche un potentissimo Flashfire Fist: Jet Burn.

Così come suo fratello maggiore, dopo aver affrontato la sua debolezza in My Hero Academia 351, anche Shoto supera suo padre. Il più piccolo dei Todoroki sferra la sua versione del Flashfire Fist, il Phosphor. Tuttavia, l'effetto del suo colpo finale è ancora incerto.