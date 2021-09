My Hero Academia: la potenza del One For All in un magnifico cosplay di All Might

I giorni da supereroe di Toshinori Yagi, vale a dire All Might, di My Hero Academia sembrano ormai essere finiti, e nonostante una recente ripresa negli ultimi capitoli, difficilmente rivedremo l'ex Simbolo di Pace sul campo di battaglia. Per questo un appassionato dell'opera ha voluto rendergli omaggio realizzando un cosplay incredibile.

L'epocale scontro con All For One ha privato l'ex numero 1 della Hero Society della maggior parte della sua forza fisica, allontanandolo perennemente dalle battaglie e decretando Izuku Midoriya come suo erede e possessore del One For All. Mentre gli ultimi aggiornamenti dell'anime e del manga promettono comunque un prossimo, e importante, ritorno di Yagi al fianco del protagonista, il fan italiano Leon Chiro ha vestito i panni dell'ex Pro Hero.

Nelle immagini che potete trovare in fondo alla pagina, viene anche mostrato il procedimento attuato dal cosplayer e da un collaboratore per far apparire l'effetto speciale del One For All. Il risultato finale è sorprendente, sia per la cura dell'interpretazione in sé, che ritrae una delle pose classiche di All Might, ma soprattutto per il gioco di luci e ombre derivato dall'effetto. Cosa ne pensate di questo tributo all'icona dell'eroismo nell'opera di Horikoshi? Diteci la vostra opinione nei commenti.

Per concludere vi lasciamo al primo trailer della sesta stagione di My Hero Academia.