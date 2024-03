My Hero Academia, sarà il 'potere dell'amicizia' a concludere il manga?

Negli ultimi giorni è uscito il capitolo 417 di My Hero Academia, in cui il focus della narrazione si è spostato sul passato di un noto villain. Anche se l'approfondimento su alcuni personaggi ha portato avanti la storia, preoccupa la possibilità che l'opera si concluda grazie al "potere dell'amicizia". Ne parliamo nelle prossime righe spoiler!

Come sappiamo, My Hero Academia 417 è ambientato nel passato e Kohei Horikoshi, l'autore, sta prestando molta attenzione ai sentimenti di tutte le figure coinvolte. La famiglia di Shigaraki Tomura è al centro della scena, il tragico passato del villain viene costantemente ribadito e ampliato e il senso di colpa di Nana Shimura è incontenibile.

Arrivati a questo punto, c'è davvero il rischio che Deku risolva la situazione a parole, come un novello Naruto, mostrando empatia verso l'avversario e, allo stesso tempo, rigettando le sue idee. Questa soluzione, tipica di moltissimi battle-shonen, è stata enormemente abusata nel mondo dei manga e, se venisse adottata, deluderebbe una gigantesca fetta della fanbase di My Hero Academia.

D'altronde, Shigaraki è un terrorista e un assassino e perdonare le malefatte che ha compiuto potrebbe essere un'esagerazione che stonerebbe con l'atmosfera drammatica dell'arco narrativo finale.

Eppure, c'è chi riflette sul fatto che il miglioramento della società attraverso l'accettazione e una maggiore considerazione degli emarginati rientri perfettamente nelle tematiche trattate dall'opera.

Ad ogni modo, anche se ci sono i presupposti per una conclusione pacifica e, forse, eccessivamente buonista, non ci sono ancora conferme sulla direzione che prenderà l'opera e non possiamo far altro che attendere i prossimi capitoli, dato che il manga di My Hero Academia potrebbe già chiudersi nei prossimi mesi.