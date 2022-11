My Hero Academia: colui che ha il potere di decidere le sorti della guerra

Il combattimento tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki è stato lasciato in sospeso. In grande difficoltà, il villain ha affidato il suo destino a un alleato inaspettato. A dominare la scena degli ultimi capitoli di My Hero Academia è Spinner, il quale ha l'obiettivo di salvare colui che può ribaltare le sorti della guerra.

Il mini arco narrativo dedicato alla rivoluzione mutante sta per giungere al termine. Il coraggio di Shoji e Koda ha permesso agli Heroes di sopprimere la causa del popolo mutante. Solamente Spinner, ormai senza più un briciolo di ragione, è rimasto in piedi per portare a termine l'obiettivo impartitogli da All For One.

Il Simbolo della Paura aveva sfruttato a sua vantaggio le motivazioni che stavano spingendo i mutanti. Credendo di lottare per i propri diritti, i mutanti stavano in realtà combattendo per liberare Kurogiri, imprigionato all'Ospedale Centrale.

Il potere di Kurogiri è in grado di cambiare le sorti della guerra e All For One è disposto a tutto pur di riaverlo dalla sua parte. La strategia ideata da All Might prevedeva di dividere le forze nemiche per combatterle in sedi separate. Il Quirk Warp Gate potrebbe però riunire l'esercito del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, permettendo ai villain di prevalere.

In My Hero Academia 372 Spinner raggiunge il suo obiettivo. A decidere le sorti della guerra sarà proprio Kurogiri. A quale chiamata risponderà, a quella di Present Mic oppure a quella di Spinner? La risposta si avrà in My Hero Academia 373, capitolo in uscita dopo una piccola pausa.