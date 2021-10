My Hero Academia: tutto il potere esplosivo di Bakugo nella figure di Takara Tomy

Il complicato rapporto tra Iuzuku Midoriya e Katsuki Bakugo è stato al centro di numerosi sviluppi nel corso di My Hero Academia, e solo negli ultimi capitoli il focoso Kacchan è riuscito ad aprirsi col protagonista, scusandosi apertamente davanti ai loro compagni.

Comprendendo i rischi percorsi da Deku nel voler ottenere il massimo dal Quirk One For All, la volontà di Bakugo di superare tutti gli altri per dimostrare la sua superiorità sembra essere momentaneamente sparita, e il ragazzo ha persino deciso di collaborare con i compagni per salvare il suo caro amico.

Probabilmente Bakugo sarà uno dei migliori alleati del protagonista nella battaglia che porrà la parola fine all’opera di Kohei Horikoshi, ormai entrata nell'arco finale, e per omaggiarlo lo studio Takara Tomy ha realizzato una spettacolare statua da collezione particolarmente dettagliata, alta circa 30 centimetri, che potete vedere nelle immagini disponibili in calce. Nel post allegato viene specificato che il prodotto sarà disponibile dal terzo quarto del 2022, ma è già possibile preordinarlo ad un prezzo finale di 319,90 euro.

Per concludere vi lasciamo ad un cosplay di Uraraka vestita da cheerleader, e ricordiamo che il capitolo 331 di My Hero Academia arriverà il 31 ottobre 2021 su Manga Plus.