My Hero Academia: il potere del One for All nel profilo di Deku dell'Ultra Analysis Book

Deku è un personaggio dalla crescita lunga e travagliata. Una caratterizzazione scoscesa che segue un percorso segnato da particolari avvenimenti, come quelli presenti nell'attuale saga dell'adattamento animato di My Hero Academia. Il suo sogno come Hero, inoltre, dipende soprattutto dalla padronanza con il suo potere.

Midoriya è alle prese con il suo nuovo allenamento sotto la tutela di un Pro Hero, al fine di riuscire ad acquisire un maggiore controllo del suo quirk. Deku, infatti, possiede alcune unicità mai manifestate prima ad ora tra i possessori del One for All, come riferisce lo stesso All Might.

Nell'Ultra Analysis Book di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha rivelato nel profilo del suo protagonista alcuni chiarimenti sul personaggio, nonché interessanti curiosità sulla personalità dell'aspirante Hero. La definizione chiara e limpida del One for All, spiegata dal sensei, qui segue:

"Il One for All è un quirk che ti permette di trasferire un altro quirk. Non contiene solo il potere dei predecessori che possedevano il quirk, ma gli permette persino di utilizzarlo."

Il mangaka, inoltre, spiega quali sono le potenzialità di Deku tramite un grafico, dove il giovane protagonista brilla per tecnica, potere, velocità e conoscenza, a fronte di pochissima aura, nonostante non sia ben chiaro cosa si intenda con questo termine. In calce all'articolo, infine, è possibile notare alcune delle migliori citazioni di Midoriya insieme al rapporto con i suoi amici più stretti.

E voi, invece, cosa ne pensate del One for All? E perché nessuno prima di Midoriya è stato in grado di utilizzare tutte le sfumature del quirk? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo con un commento qua sotto.