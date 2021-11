My Hero Academia, il più grande potere di Shigaraki è a rischio

Nella battaglia tra Star e Stripe e Shigaraki nelle pagine del manga di My Hero Academia, entrambe le parti, heroes e villain, hanno visto alcune importanti perdite, e sembra che l'erede di All For One potrebbe aver perso uno dei suoi Quirk più potenti.

Anche se la sesta stagione dell'anime adatterà la storia del Paranormal Liberation War Arc, la gigantesca battaglia tra eroi e cattivi, un'altra decisiva battaglia potrebbe chiudere la prossima stagione: Star and Stripe contro Shigaraki - All For One.

L'eroina è morta nell'ultimo capitolo di My Hero Academia, a causa del decadimento di Shigaraki che ha polverizzato il suo corpo, ma la sua eredità, e il suo quirk New Order, potrebbe aver enormemente depotenziato l'erede di All For One.

Cathleen Bates ha lasciato un'ultima regola da seguire al suo quirk, quest'ultimo ha iniziato a fare a pezzi tutti i quirk che attualmente risiedono nel corpo di Shigaraki, ciò significa che potrebbe anche essere entrato in possesso di uno dei quirk più potenti del mondo ma allo stesso tempo non riesce a controllarlo e sta piano piano perdendo tanti altri quirk in suo possesso.

Questo potrebbe includere anche il suo Decadimento, che ha utlizzato fin da quando era bambino. Cosa significa questo per Shigaraki? All'interno di lui ormai non c'è più solo All For One ma anche Star and Stripe e la volontà ereditata di All Might. Questi elementi presenti in Shigaraki potrebbero combattersi tra di loro e prevalere l'uno sull'altro.

Quindi c'è la possibilità che Star and Stripe, sotto forma del quirk New Order, riesca a prevalere e in qualche modo cambiare Shigaraki nel profondo? Non possiamo dire altro se non leggere gli spoiler del capitolo 334 di My Hero Academia. Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.