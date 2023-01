My Hero Academia: il potere di Twice si scatena in questa statuetta impressionante

My Hero Academia ha tanti fan sia in Giappone che nel resto del mondo. Per questo il merchandising è sempre parecchio fiorente, con accessori di ogni tipo tra poster, cartoline e soprattutto oggetti da collezione come le statuette dedicate ai vari personaggi. Ovviamente ci sono tante statuette dedicate a Deku e a tutti gli altri protagonisti.

Qualche volta però i desideri di alcuni appassionati vanno oltre il mercato, oltre i prodotti disponibili e quindi, chi ne ha le capacità, si mette in proprio per portare la propria visione del brand. È il caso di Yoshikazu 0429, appassionato giapponese di My Hero Academia e noto creatore di diorama, che ha voluto presentare su Twitter la propria creazione riguardante Twice, uno dei villain più importanti dell'alleanza di cattivi guidata da Tomura Shigaraki.

Durante la quinta stagione di My Hero Academia, Twice ha finalmente superato le sue paure, anche grazie alla situazione che aveva messo Toga alle strette, e così ha usato appieno il proprio potere di moltiplicazione. Il suo quirk di clonazione infatti gli ha permesso di creare un esercito di Twice davvero temibile per una questione numerica. Il momento in cui il villain si è clonato, dando vita a una moltitudine di sé stessi, è proprio al centro di questa creazione.

Questa statuetta di Twice che si moltiplica visibile in basso vede al centro il villain originale, mentre intorno arrivano le versioni clonate, tutte quante con lo stesso costume nero e grigio. Non mancano altri dettagli come il muretto del quartiere in cui si trovavano e altre piccole aggiunte che danno maggior vigore all'ambiente. Il potere di Twice è temibile anche in questa versione, anche se questa creazione non si moltiplicherà come accade con altre.