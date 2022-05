My Hero Academia: il nuovo potere di quel Villain è un omaggio al mondo dei videogiochi?

L’esito della battaglia tra Shoto e Dabi ci proietta già verso un nuovo scontro, ossia quello tra il team formato da Endeavor e Haws, e All For One. Tuttavia, prima di questo nuovo combattimento, i lettori sono stati sorpresi dal nuovo aspetto di un Villain di My Hero Academia.

Mentre Spinner riflette sulla sconfitta del compagno di tante battaglie, i lettori possono notare qualcosa di molto diverso in lui. Prima della guerra, il Simbolo della Paura gli ha fatto dono di uno straordinario potere. In questo Atto Finale, è molto più imponente, feroce e potente, quasi come Gigantomachia.

Il power-up ricevuto da Spinner ricorda da molto vicino ciò che accade ai boss dei videogiochi. Nel mondo videoludico, quando un nemico piuttosto debole viene sconfitto, esso rinasce più grande e potente di prima. Questo cliché tipico del franchise Super Mario, è esattamente quanto accaduto al Villain lucertola, casualmente grande appassionato di videogames.

Prossimamente, in My Hero Academia ci sarà una battaglia tra mutanti e Mezo Shoji dovrà affrontare il suo boss finale. Il power-up, ha un contraltare, che lo studente della Classe 1-A dovrà cercare di sfruttare. Se è vero che Spinner ora possiede delle lame più grosse e letali, e una potenza distruttiva, è anche vero che ha perso l’agilità che finora lo accompagnava.