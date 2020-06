My Hero Academia: quali sono i poteri acquisiti da Shigaraki?

Nel corso dell'ultima saga di My Hero Academia, Shigaraki ha ricevuto un notevole power-up che gli ha garantito l'accesso a una serie inedita di Quirk. Gli ultimi capitoli ce ne hanno dato un assaggio, facciamo un veloce riepilogo:

Search: Prima che All For One glielo strappasse, apparteneva a Ragdoll delle Wild Wild Pussycats. Consente a Shigaraki di localizzare chiunque lui voglia, e di rivelare i punti deboli degli eroi. Un Quirk che nelle mani sbagliate è potenzialmente devastante.

Air Blast: Durante la battaglia di Kamino, All For One ha colpito gli eroi presenti, compreso All Might, con delle potenti scosse d'aria scaturite dai palmi delle sue mani. Shigaraki ha dimostrato di possedere quest'abilità, che gli ha permesso di distruggere le frequenze radio e il resto dei mezzi di comunicazione.

Warp Gate: Nell'ultimo capitolo è presente una splendida doppia pagina che immortala Shigaraki al cospetto di Deku e Bakugo. L'artwork di Kohei Horikoshi suggerisce l'ottenimento, da parte del discepolo di All For One, del Quirk utilizzato dal suo braccio destro Kurogiri - ora imprigionato nel Tartaro.

Questi sono solo alcuni del ventaglio di poteri acquisito da Shigaraki, e col passare dei capitoli avremo modo di scoprirne ancora di più. A questo punto, però, il villain sembra davvero aver raggiunto uno status eccessivamente sopraelevato rispetto agli altri personaggi. Che cosa si inventerà l'autore per riequilibrare le sorti della battaglia e non condannare gli eroi a un'inevitabile sconfitta? Magari un colpo di scena dell'ultima ora? Diteci la vostra qui sotto nei commenti.

