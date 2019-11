My Hero Academia: i fan hanno gradito il power-up di Kirishima?

Kirishima rincorre l'assalitore finendo in un vicolo cieco, dove questi si inietta una misteriosa sostanza che potenzia drasticamente il suo Quirk, attaccando subito dopo Kirishima. Ed è proprio in questo momento che si accende la puntata, dato che l'eroe sblocca un nuovo power-up indurendo a dismisura le sue capacità fisiche e sbloccando la forma Red Riot Unbreakable, che ha mandato in visibilio il fandom dell'opera.

L'aspirante eroe, in apprendistato presso l'agenzia di Fatgum, si dirige insieme a quest'ultimo e Amajiki in una missione di pattuglia, durante la quale improvvisamente un criminale nascosto tra la folla spara un colpo che colpisce il timido membro dei Big Three, disattivando il suo Quirk tentacolare.

L'anime di My Hero Academia è ritornato a mettere in scena Kirishima, un personaggio che nonostante non abbia mai brillato particolarmente rispetto ai protagonisti, in quest'ultimo episodio ha dimostrato di avere delle qualità da non sottovalutare.

LOOOK AT MY BABY KIRISHIMA KICKING ALL THE ASS IN TODAY'S EPISODE. ENJOY THAT MAIN CHARACTER STATUS RED RIOT!!! pic.twitter.com/XzTehxIeHY — 💀👻😈Fallz Ventus💖💙💛 (@FallzVentus) November 16, 2019

Red riot unbreakable just made me die and go to weeb heaven. — Ryot (@cliffboof) November 16, 2019

RED RIOT RED RIOT RED RIOT RED RIOT RED RIOT RED RIOT RED RIOT

💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗💕💗 pic.twitter.com/ZLHzfCtXCg — tera | ia bcs school 😭🔪 (@swagawara) November 16, 2019

IM LOSING MY MIND WE FINALLY GOT TO SEE RED RIOT UNBREAKABLE ANIMATED I CRIED SLJDFLJSDF pic.twitter.com/gUoJxJe57p — ᎪshᏞᎬᎽ ✪ KUROO DAY (@wiienersoldier) November 16, 2019

i'm no bnha fan, but seeing this scene finally animated made my heart happy



anyways, kirishima aka red riot is the only bnha character that deserves rights

pic.twitter.com/ehPasgLlO5 — s⎊ (@lazylittlesarah) November 16, 2019

Everyone look at my beautiful son Red Riot https://t.co/9fi5a0mPs3 — 🌟🔮Okay Reggie💭🖊 (@RejandNotes) November 16, 2019

Red riot unbreakable scene was the best thing that ever happened to me — church (@ikorores) November 16, 2019

BABY I LOVE YOU SO MUCH YOU DID SO AMAZING OH MY GOD YOU’RE DOING A GREAT JOB AND YOU’RE GONNA BE AN AMAZING HERO SOMEDAY I AM CHEERING FOR YOU pic.twitter.com/wyhhZyQQDh — SIERRA IS THINKING ABOUT RED RIOT UNBREAKABLE (@sharkboykiri) November 16, 2019