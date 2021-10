My Hero Academia, la preda di All For One: la vittoria è a portata di mano

Nel più recente capitolo dell'opera di Kohei Horikoshi, All For One ha finalmente a portata di mano un potere che gli potrebbe dare la possibilità di conquistare il mondo e sigillare la sua vittoria finale. Ecco quale strategia potrebbe attuare il signore del male di My Hero Academia.

Nel capitolo 330, comincia l'attesa battaglia tra Tomura Shigaraki, che si è appena risvegliato dal suo coma, e Star and Stripe, l'eroina numero uno statunitense che ha intenzione di salvare la società giapponese.

Mentre combattono nei cieli del Giappone, Tomura e Star and Stripe dimostrano quanto siano spaventosamente potenti. Se il primo ha risvegliato un potere sopito, la seconda rivela per la prima volta il suo Quirk, il New Order. Grazie a questa unicità, l'eroina internazionale è in grado di riscrivere le leggi di qualsiasi obiettivo. Un potere che, come rivelato in precedenza, è il vero obiettivo di All For One.

Come vediamo nel corso di My Hero Academia 330, Star and Stripe riesce a cancellare l'aria attorno a Shigaraki, soffocandolo, a trattenere un raggio laser, oppure a imporre una regola che immobilizza l'arcinemico. Il New Order ha però un limite: può essere usato esclusivamente su due bersagli, e uno di essi è il corpo dell'eroina, che grazie a esso eguaglia la forza e la potenza del suo mito All Might.

Se All For One dovesse riuscire a rubare un potere di tale portata, la vittoria andrebbe direttamente nelle sue mani. Applicando le regole del New Order, il re dei villain potrebbe appropriarsi in un attimo del corpo del suo allievo, oltre che finalmente rubare l'ambito One For All. Riuscirà a percorrere la strada che si è fissato? Vi lasciamo alle teorie su My Hero Academia 331, che arriverà dopo una settimana di pausa.