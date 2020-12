My Hero Academia si prepara al prossimo arco: in arrivo un'evasione di massa?

Dopo oltre un anno di pubblicazione, la saga attuale di My Hero Academia è quasi giunta alla sua conclusione. La battaglia principale ha ormai avuto una fine, ma è appena iniziato il momento più oscuro per gli eroi. La società di My Hero Academia sta per collassare e ciò potrebbe portare a effetti molto più gravi nel lungo termine.

Col capitolo 296 di My Hero Academia, tutti gli eroi ancora vivi e non gravemente feriti devono portarsi sulle spalle ancora le operazioni di salvataggio. Davanti a loro hanno un vero e proprio inferno e in tantissimi si perdono d'animo. Ma il finale del capitolo ci mostra un All for One ancora vivo e vegeto nel corpo di Tomura Shigaraki che, benché martoriato, potrà riprendersi nel giro di pochi mesi.

Ma è importante notare come All for One riesca a mantenere il controllo sia del suo nuovo corpo che di quello vecchio, portando a pensare che il passo successivo del super villain sarà un'evasione di massa dalla prigione ad alta sicurezza Tartaro. Tutti i criminali reclusi lì potrebbero quindi tornare in attività nella prossima saga, portando a una nuova profonda crisi nella società degli eroi.

Potremo quindi rivedere Stain e gli altri villain catturati, così come fare la conoscenza di criminali catturati prima dell'inizio della storia di My Hero Academia. Sarà questo il prossimo passo messo in scena da Kohei Horikoshi?