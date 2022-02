My Hero Academia prepara la resa dei conti finale della famiglia Todoroki

Kohei Horikoshi ha portato My Hero Academia nel suo arco finale, e tutti gli occhi sono puntati sui suoi professionisti mentre si preparano a una lunga battaglia. Del resto, i villain sono stati separati, e Dabi è pronto a lasciarsi andare un volta per tutte.

Ma piuttosto che affrontare suo padre, Dabi passerà la sua ultima battaglia di My Hero Academia con suo fratello minore, Shoto. Tutto questo arriva sulla scia del rilascio del capitolo 345 di My Hero Academia. MANGA Plus ha pubblicato il capitolo ieri, ed è stato lì che tutti i fan hanno trovato Shoto mentre si preparava per un'aspra battaglia.

Gli eroi professionisti sono riusciti a dividere la Lega dei Villain, lasciando ciascuno dei suoi eroi a fare la propria parte. Mentre Izuku ha dovuto cambiare obiettivo all'ultimo, sembra invece che la strategia di Shoto abbia funzionato perfettamente, e questo significa che è pronto ad affrontare Dabi.

Chiaramente, i due sono i protagonisti dello scontro, mentre altri eroi come Iida combattono sullo sfondo. Sembra che anche Burnin sia sulla scena di questa battaglia, ma la resa dei conti principale sarà proprio tra Shoto e Touya (Dabi). Dopo tutto, i due sono fratelli, e Shoto è determinato a reggere il peso dei crimini del fratello maggiore, non importa in che modo.

Come abbiamo potuto vedere, All For One è contento di vedere Shoto combattere contro Dabi, e lo dice anche a Endeavor. Il cattivo arriva al punto di accusare il Number One Hero di "costringere il minore a ripulire" i suoi casini mentre continua maltrattare il maggiore. All For One non riesce a capire perché Shoto dovrebbe assumersi questa responsabilità, ma Endeavor lo sa fin troppo bene.

Il professionista non può essere l'eroe di cui la sua famiglia ha bisogno, ma Shoto può infondere quella speranza dopo essere sopravvissuto agli abusi di Endeavor ed esserne uscito. Se Dabi si lascerà salvare o meno, questa è la domanda di cui i fan di My Hero Academia muoiono dalla voglia di vedere una risposta.

Cosa ne pensate di quest'ultimo capitolo di My Hero Academia? Come vi aspettate che prosegua lo scontro di Dabi con Shoto? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. In ultimo vi lasciamo con questo incredibile cospaly di Dabi che unisce Attack On Titan a My Hero Academia.