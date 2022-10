My Hero Academia: Present Mic ed Eraserhead come due rockstar nell'artwork di Horikoshi

In occasione dell'imminente uscita del quarto volume di My Hero Academia Team-Up Mission, l'autore della serie principale Kohei Horikoshi ha realizzato un bellissimo artwork che omaggia l'opera spin-off di Yoko Akiyama. Ecco Eraserhead e Present Mic come non li avevamo mai visti prima d'ora!

Spesso, per festeggiare l'uscita dei rispettivi tankobon, i sensei Horikoshi e Akiyama si scambiano illustrazioni celebrative e parole di elogio. Questa volta tocca al mangaka di My Hero Academia omaggiare il collega dello spin-off Team-Up Mission, che lancerà prestissimo il quarto volumetto della sua serie. In Italia, My Hero Academia Team-Up Mission è edito da Star Comics, che ha già pubblicato i primi tre volumi.

Nell'artwork realizzato da Horikoshi vediamo gli amici Eraserhead e Present Mic in una veste inedita. I due insegnati del Liceo Yuei abbandonano la cattedra dell'accademia per eroi per diventare due rockstar grunge. Appeso il costume di eroe di Present Mic, Hizashi Yamada fa sfoggio di una giacca di pelle, una camicia di flanella e immancabili occhiali da sole. Shota Aizawa, invece, indossa un blazer, una camicia dal design psichedelico e porta un nuovo taglio di capelli. Vi piacerebbe vedere i due protagonisti con indosso questi stilosissimi abiti anche nell'opera originale?

L'illustrazione è stata accompagnata da un breve proloquio di Horikoshi in cui afferma di non aver saputo quali personaggi sarebbero apparsi nel volume 4 di Team-Up Mission e che per questo ha pensato proprio a Present Mic ed Eraserhead. Forse i due amici non saranno presenti nello spin-off, ma di sicuro sono tra i protagonisti di una dolce vendetta in My Hero Academia 6x01. Si è inoltre congratulato con Akiyama per l'uscita del tankobon.