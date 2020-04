My Hero Academia: Present Mic torna finalmente in azione

Tra i tanti professori della Yuei, ci sono alcuni che sono stati molto spesso al centro dell'attenzione. I principali sono stati Eraserhead e All Might, ma ci sono anche altri personaggi nel corpo docente che erano stati un po' nell'ombra. Il capitolo 269 di My Hero Academia lascia però spazio a uno di questi, Present Mic.

Aizawa ha dimostrato di essere fondamentale nella nuova battaglia che si sta tenendo nel laboratorio del dottor Garaki. Purtroppo però il suo intervento da solo non basta e pertanto è necessario che qualcuno vada avanti nel laboratorio per dare il colpo finale al progetto malvagio del dottore, concludendo ciò che ha iniziato Mirko.

È in questo scenario che torna nel vivo dell'azione Present Mic. Il vocalist hero era già arrivato nel laboratorio nei precedenti capitoli ma è in My Hero Academia 269 che torna al centro della scena. Dopo aver trovato un'apertura, sferra un attacco sonoro che sfonda definitivamente la teca dove era rinchiuso Shigaraki. Non fa passare poi molto quando arriva nelle vicinanze del dottore sferrandogli un pugno e costringendolo a terra.

Il suo intervento potrebbe essere stato fondamentale nel fermare i progetti di All for One e Garaki. Siete stati contenti di My Hero Academia 269?