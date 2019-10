My Hero Academia: presenta una strepitosa figure dedicata a Miro Ashido

Come probabilmente saprete, la quarta e attesissima stagione dell'anime tratto da My Hero Academia, famoso e apprezzato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kohei Horikoshi, è finalmente iniziata e i fan dell'opera non potrebbero essere più eccitati, con il web riempitosi di commenti a riguardo.

Con così tanta attenzione e adrenalina nell'aria - fattasi ancor più palpabile con il nuovo film dedicato al franchise in dirittura d'arrivo - era facile immaginare che numerose compagnie avrebbero tentato di capitalizzare al massimo l'evento rilasciando gadget di ogni forma e dimensione, un presentimento rivelatosi infine azzeccato. Questa volta, però, a fare la parte del leone abbiamo i ragazzi di Bell Fine, con il profilo Twitter @MechanicalJapan occupatosi di pubblicare sul web un'immagine - visionabile a fondo news - raffigurante una meravigliosa figure dedicata a Miro Ashida, una delle studentesse facenti parte della Classe A-1.

Come visionabile nell'immagine sottostante, il lavoro fatto è davvero splendido e mette in mostra la nostra amata studentessa vestita di tutto punto con i suoi abiti da Hero, intenta a utilizzare il suo Quirk. Secondo quanto annunciato, la figure in scala 1/8 s'identifica ancora come un prototipo, ma il lavoro è stato pitturato per metterne ancora più in risalto i numerosi dettagli che la contraddistinguono, il che fa pensare che quanto attualmente visionabile rappresenterà a tutti gli effetti il prodotto finale che verrà messo in vendita. Allo stato attuale non sono state ancora rilasciate informazioni riguardanti prezzo o data d'uscita, ma in compenso è stato annunciato che la figure verrà esposta all'Osaka Hobby Festival 2019, occasione in cui la compagnia svelerà nuove informazioni sulla sua ultima creatura.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, My Hero Academia è un manga - adattato anche in una serie animata - che narra la storia di Izuku Midoriya, un ragazzo che in un mondo di supereroi è nato senza poteri. La Terra è infatti popolata da cittadini in grado di mettere in mostra incredibili poteri chiamati Quirk, con Izuku a rappresentare l'eccezione che conferma la regola. Quando il ragazzo si ritrova però innanzi al suo più grande eroe, la sua vita prenderà una piega totalmente inaspettata. Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione della prima puntata di My Hero Academia 4. La nuova stagione sta inoltre venendo pubblicato in simulcast su VVVVID.