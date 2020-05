My Hero Academia: presentata una nuova linea di splendide figure a tema

Quella di Kōhei Horikoshi è indubbiamente una delle epopea cartacee e animate più apprezzate di questi ultimi anni, un brand che attorno al nome My Hero Academia può ora contare su una fanbase sterminata fatta di milioni e milioni d'utenti sparsi in ogni angolo del globo, risultati a cui ben poche opere possono ambire.

Visti i così tanti utenti sempre pronti a entrare in contatto con nuove produzioni dedicate al franchise, non dovrebbe sorprendere la presenza di così tante compagnie sempre pronte a suscitare l'interesse del pubblico - il quale, tra l'altro, si sta lanciando nella realizzazione d'innumerevoli fanart e cosplay -, un susseguirsi sterminato d'opere a tema pensate per ingolosire l'utenza, in particolar modo con prodotti realizzati per i collezionisti più accaniti.

In particolare, i ragazzi di Banpresto hanno ufficialmente presentato al pubblico una nuova linea di splendide figure a tema My Hero Academia dedicate ad alcuni dei personaggi visti nella serie. In particolare, si parla di quattro statuette - visionabili nelle immagini poste a fondo news - dedicate, nello specifico, a Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e Masterlise Hawks. Purtroppo, al momento le informazioni relative a prezzo e data d'uscita scarseggiano, ma la compagnia ha fatto sapere che novità a riguardo giungeranno in tempi relativamente brevi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stata confermata la cancellazione dei Funko Pop crossover tra My Hero Academia ed Hello Kitty.