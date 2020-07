My Hero Academia: presentata una nuova linea di t-shirt dedicata a eroi e villain

La quinta stagione di My Hero Academia potrebbe essere presentata durante l'Hero Fes 2020 del prossimo ottobre, e quale modo miglior per festeggiare l'evento se non con la nuovissima linea di abbigliamento a tema? Pochi istanti fa infatti, Graniph ha confermato la partnership con l'anime e presentato una nuova serie di meravigliose t-shirt.

In calce potete dare un'occhiata ai primi tre modelli, disponibili nello store giapponese, americano e australiano a partire dal prossimo 11 agosto. La prima maglietta, di colore bianco, è dedicata agli eroi della 1-A, la seconda ai Big Three e alla piccola Eri, e la terza all'Unione dei Villain. Il merchandise è assolutamente ufficiale e di conseguenza, potrebbe arrivare presto anche in Italia.

Subito dopo la conclusione della quarta stagione di My Hero Academia, i ragazzi di Studio Bones e Kohei Horikoshi hanno deciso di far calmare le acque e concentrarsi sui rispettivi lavori. A differenza di quanto accaduto dopo la conclusione della stagione 3 infatti, si è parlato decisamente poco dei nuovi episodi e sembra proprio che non arriverà alcuna informazione prima dell'Hero Fes 2020. La popolarità dell'anime resta comunque più alta che mai, e di conseguenza l'arrivo di una nuova linea di abbigliamento non può che rendere felici tutti gli appassionati.

E voi cosa ne pensate? Quale delle tre vi piace di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!