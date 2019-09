My Hero Academia: presentate varie figure deformed dedicati ai protagonisti dell'opera

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter @Mechanical Japan ha pubblicato alcune immagini - visionabili a fondo news - dedicate a un ricco set di figure "deformed" a tema My Hero Academia, famoso manga realizzato da Kōhei Horikoshi, e raffiguranti alcuni dei più iconici personaggi della produzione.

Le figure, realizzate dai ragazzi di Vanguard, rientrano nella cosiddetta collezione My Hero Academia Chibi Masters e raffigurano Izuku Midoriya, Tsuyu Asui, Shoto Todoroki, Tenya Iida e Katsuki Bakugo. I prodotti sono alti 8cm e possono essere acquistati singolarmente a 9,99$ oppure in un pack completo di tutte le statuette da 49,99$, il tutto con data d'uscita fissata per novembre 2019. In compenso, la compagnia ci ha tenuto a far sapere che i preorder sono già stati aperti.

Nel caso in cui non lo conosceste, il manga di My Hero Academia - realizzato da Kōhei Horikoshi e lanciato nel 2014 - è ambientato in un mondo dove la maggior parte della popolazione possiede i cosiddetti Quirk, veri e propri superpoteri. Le persone si dividono così in due categorie, gli Hero, che tendono a usare le proprie abilità per il bene comune, e i Villain, che sono tutto l'opposto. Usare il Quirk in pubblico è reato a meno che non si possieda la nomina di Pro Hero, un supereroe registrato, tra i quali figura il tanto amato paladino della giustizia All Might.

La storia è incentrata su un adolescente, Izuku Midoriya, uno dei pochi a essere nato senza un Quirk e, di conseguenza, a essere deriso dal resto del mondo. Tutto cambia però il giorno in cui il Midoriya incontra All Might, il quale decide di cedergli il suo Quirk e di fargli da mentore nella sua nuova carriera da supereroe. Izuku entrerà a far parte di una vera e propria Accademia, il Liceo Yuei, dove farà nuove amicizie e incontrerà potenti nemici.

L'inizio della serializzazione del manga ha avuto inizio sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha il 7 luglio 2014. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 4 novembre 2014. In Italia la serie viene pubblicata dal 3 febbraio 2016 da Star Comics. Negli Stati Uniti, invece, i diritti sono stati acquistati da Viz Media, che ha iniziato a pubblicare settimanalmente i capitoli sulla webzine Shonen Jump, in contemporanea col Giappone, a partire dal 9 febbraio 2015.

Un adattamento anime, prodotto da Bones, è in corso in Giappone dal 3 aprile 2016 e conta al momento tre stagioni, mentre la quarta è in produzione. Dalla serie sono stati tratti anche due videogiochi, due manga spin-off, due episodi OAV e due lungometraggi anime, senza contare la valanga di prodotti a tema rilasciati nel corso di questi anni.