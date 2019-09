My Hero Academia: presentate le nuove Funko Pop di Dabi e Stain

La serie di My Hero Academia può contare su un merchandise piuttosto florido, soprattutto per quanto riguarda i collezionabili Funko Pop, praticamente un must per ogni appassionato dell'opera. Il mese prossimo si svolgerà il New York Comic Con e per l'occasione sono stati svelati due nuovi Funko Pop di Dabi e Stain.

Le due nuove figure sono state anticipate tramite un post su Twitter, e come potete notare dall'immagine il calce la realizzazione è ottima. I pezzi in questione si aggiungeranno alla collezione di Funko Pop in uscita ad Ottobre, quindi non bisognerà aspettare eccessivamente per la messa in commercio.

Dabi è inquadrato mentre è sul punto di scagliare il suo caratteristico Quirk, Stain invece è nella sua classica posa omicida con le due lame vicino ai fianchi. Ciò che impressiona di più è sicuramente il livello di dettaglio con cui i due personaggi sono stati modellati, dato che ogni piccolo particolare e accessorio è ravvisabile nelle figure.

E' da un bel po' che non vediamo Stain nel manga, mentre Dabi è appena uscito da un arco narrativo che l'ha visto protagonista insieme agli altri membri della League of Villain. Il suo personaggio è ancora avvolto dal mistero, ma numerose teorie lo indicano come un membro della famiglia Todoroki, a causa del suo Quirk.

E' un'ipotesi che per adesso non è stata confermata, anche se quando si è trovato faccia a faccia con Endeavor e Todoroki il suo comportamento ha suscitato più di qualche sospetto.

Una nuova visual della quarta stagione è ora disponibile, e restando in tema figure, Horikoshi ha celebrato quella di Bakugo con uno dei suoi sketch.