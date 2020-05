My Hero Academia: presentati i costumi degli attori di Dabi, Twice e Himiko Toga

Quest'anno per My Hero Academia ha segnato un importante punto di svolta per l'anime, con la quarta stagione che ha segnato l'inizio della carriera da number one di Endeavor, mentre il protagonista ha subito uno shock al suo quirk. Anche il manga sta portando avanti sviluppi importanti che potrebbero cambiare profondamente la storia.

Ma non sono solo questi i media che raccontano la narrazione di My Hero Academia. Al fianco di anime e manga in Giappone sono molto famose e apprezzate le realizzazioni teatrali di queste storie. E non mancano naturalmente quelle di My Hero Academia che ha uno spettacolo teatrale in programma per i prossimi mesi.

Il prossimo stage play di My Hero Academia partirà il 17 luglio a Tokyo e proseguirà fino al 26 dello stesso mese. Oltre i protagonisti già visti in precedenti rappresentazioni, la produzione ha condiviso delle immagini che ci presentano tre nuovi volti di questo spettacolo: Dabi, Twice e Himiko Toga, tutti e tre quindi dell'Unione dei Villain.

In calce possiamo apprezzare i costumi di questi tre personaggi di My Hero Academia grazie al tweet di Aitaikimochi. Quale dei tre preferite di più? My Hero Academia The Ultra Stage doveva inizialmente essere rappresentato a marzo, ma il Coronavirus ha obbligato al rinvio dello spettacolo ai mesi estivi.