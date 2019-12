My Hero Academia ha presentato tutti i generali di Overhaul, crisi per gli eroi?

La guerra di My Hero Academia è iniziata. L'episodio 7 della quarta stagione ha finalmente messo uno di fronte all'altro entrambi gli schieramenti dopo settimane di studi e ottenimento informazioni. Gli eroi professionisti hanno dato vita a una task force nella quale sono presenti anche Izuku Midoriya, Mirio Togata e altri studenti della Yuei.

Di fronte a loro si pareranno naturalmente i membri della Yakuza e soprattutto Overhaul con i suoi seguaci più fedeli. Proprio al termine di My Hero Academia 4x07 sono stati presentati tutti e otto i personaggi che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote ai liceali e i loro compagni. Gli "Otto proiettili", un gruppo di persone dello Shie Hassaikai che, come fa presagire il nome, non si curano della propria vita, mettendola al servizio di Overhaul.

Come spiega il malvagio leader dei criminali, gli otto rimarranno nel nascondiglio appena invaso dagli eroi professionisti, distraendoli e permettendo di far guadagnare tempo al loro capo. Uno di essi è già apparso, Rikiya Katsukame, che ha diviso a metà le forze degli invasori.

I prossimi episodi di My Hero Academia saranno sicuramente ricchi d'azione, con Tamaki Amajiki il primo a mettere in bella vista le capacità che lo hanno reso uno dei Big Three.