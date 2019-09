My Hero Academia: presentato il nuovo Funko Pop dedicato a Mount Lady

Dopo il successo riscosso dal Funko Pop di Midoriya, l'azienda giapponese responsabile per i pupazzetti a tema anime più famosi del mondo ha deciso di produrre un nuovo giocattolo dedicato a Mount Lady, l'eroina di My Hero Academia. La statuetta sarà distribuita in esclusiva da Hot Topic a partire dal prossimo novembre e sarà alta ben 15 centimetri.

il Funko Pop, visibile in calce, mostra l'eroina in posa con indosso il suo iconico costume viola e bianco. Mount Lady, nome d'arte di Yu Takeyama, occupa attualmente la quinta posizione tra gli eroi più popolari di My Hero Academia, sotto All Might, Endeavor, Best Jeanist e Ragdoll.

Nel corso dello scontro tra All Might e All For One, che porterà successivamente al ritiro dell'eroe numero uno, Mount Lady farà da scudo a Midoriya, Iida, Kirishima e Bakugo, permettendo così l'estrazione del ragazzo.

Secondo quanto rivelato, il Funko Pop sarà disponibile da novembre presso il sito online Hot Topic e il suo costo si aggirerà intorno ai 30 euro.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. In genere le statuette sono alta circa 12/13 centimetri.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che siamo molto vicini al debutto di My Hero Academia 4, atteso per il prossimo 12 ottobre!