My Hero Academia: presente un riferimento al famoso saluto di Black Panther?

Izuku Midoriya, protagonista di My Hero Academia, in uno degli ultimi episodi dell'anime ha sfoggiato quello che potrebbe essere un riferimento al famoso saluto tra i cittadini del Wakanda in Black Panther.

I riferimenti a film e serie tv non sono certo una novità negli anime. Ma in questo caso parliamo di due prodotti piuttosto celebri, ovvero l'adattamento del manga di Kohei Horikoshi e una delle pellicole dei Marvel Studios più apprezzate dal pubblico

Izuku Midoriya si è infatti cimentato nella celebre movenza che, nel film Black Panther, è seguita dalla frase "Wakanda per sempre". In calce all'articolo potete notare come il riferimento sia abbastanza palese.

Si tratta chiaramente di una coincidenza piuttosto ironica. Credete che Midoriya, da grande fan dei supereroi, abbia visto il cinecomic Marvel e ne sia rimasto a sua volta soddisfatto? Per chi non conoscesse My Hero Academia, o non avesse ancora iniziato la visione della terza stagione, proponiamo la sinossi ufficiale di VVVVID, che ha raggiunto il simulcast dela serie:

Cosa significa essere un eroe? Il giovanissimo Izuku Midoriya ha le idee ben chiare in merito perché diventare un paladino della giustizia è il suo sogno. Quando scopre di essere stato accettato alla prestigiosa “Hero Academy” è al settimo cielo: proprio in quella scuola uno degli insegnanti è All Might, leggendario supereroe. Riuscirà Izuku ad affermarsi nonostante non possieda nessuna “Unicità” (l'equivalente dei superpoteri) in un mondo dove tutte le élites li possiedono?

Ricordiamo infine che in estate uscirà il primo film del franchise, intitolato My Hero Academia: The Movie - The Two Heroes: la pellicola racconterà una storia del tutto inedita, non presente nel manga e nell'anime.

Che ne pensate di questo riferimento? L'avevate notato? L'avete trovato divertente?