My Hero Academia potrebbe aver preso la direzione sbagliata con Shigaraki e All For One

Alcuni fan stanno sottolineando questa opinione in alcuni chat thread per la serie manga/anime. Mentre il manga di My Hero Academia entra nel suo Final War Arc, i fan stanno sollevando alcuni punti probabilmente validi su come il creatore della serie Kohei Horikoshi ha cambiato il personaggio di Shigaraki.

I fan sostengono che, scegliendo di far possedere a All For One essenzialmente la mente e il corpo di Shigaraki durante l'Arco della Prima Guerra, Horikoshi ha essenzialmente "ucciso" uno dei personaggi più amati dai fan della serie.

Se non seguite il manga, la prima grande "guerra" di My Hero Academia tra la League of Villains e gli eroi professionisti (con la Classe 1-A gettata nel mezzo) era incentrata sulla missione per fermare uno dei seguaci segreti di All For One, il Dr. Garaki, dal trasformare Tomura Shigaraki in "Plus Ultra Shigaraki", un inarrestabile villain estremamente potente.

La missione ebbe solo un parziale successo, poiché il corpo di Shigaraki si dimostrò incapace di contenere sia il suo quirk di decadimento a piena potenza che il quirk originale di All For One che Garaki aveva segretamente inserito dentro Shigaraki - con tutti i quirk rubati che ne derivano.

Tuttavia, i nuovi poteri di Shigaraki sono arrivati anche con una grande svolta: il potere di All For One si è rivelato essere un cavallo di Troia che ha permesso all'arci-villain di infiltrare la sua coscienza nel corpo di Shigaraki, ed essenzialmente possederlo in una strana forma di coscienza ibrida.

Con il possesso di Shigaraki da parte di All For One, la personalità dell'arcinemico ha dominato il suo giovane protetto. Essenzialmente, lo Shigaraki che My Hero Academia ha passato un'intera serie a costruire è stato cancellato - e non pochi fan hanno un problema con questo.

Ora troverete sempre più thread su piattaforme come Reddit dedicati al tema di come il 'Main Villain' di My Hero Academia "non sembra più essere se stesso". I fan hanno fatto alcune analisi dettagliate dei momenti di eccentricità e di comportamento peculiare di Shigaraki che lo hanno reso un antagonista meravigliosamente strano che si percepiva stratificato e complesso.

Molti fan non vedevano l'ora di vedere quel personaggio completamente scatenato in una battaglia finale contro i poteri del One For All di Izuku Midoriya ma ora sembra che non avverrà come lo immaginavamo.

D'altra parte, altri fan di My Hero Academia stanno sostenendo che la verità era nascosta sotto i nostri occhi per tutto il tempo. Shigaraki non era altro che un burattino per il vero "cattivo principale" della storia, All For One. Dopo tutto "Shigaraki" è solo un'estensione del cattivo principale (il suo cognome), quindi in che altro modo la battaglia finale avrebbe potuto prendere forma?

Alla fine, ci potrebbe essere una risoluzione che aiuta a soddisfare entrambe le parti di questo discorso: Deku ha dichiarato che la sua missione finale è "salvare" Tenko Shimura dal burattino "Shigaraki" che All For One ha preparato e a cui ha fatto il lavaggio del cervello. Se Izuku riesce a separare i due, il personaggio "Tenko" restaurato di Shigaraki potrebbe avere tutto il suo fascino eccentrico, ed essere un potente alleato che alla fine aiuterà a uccidere All For One.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questi altri fan della serie? Vi state godendo il finale di My Hero Academia? In ultimo, vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.