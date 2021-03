My Hero Academia: presto arriveranno dettagli sul film i Tre Moschettieri

Negli ultimi mesi del 2020 la community di My Hero Academia è stata sorpresa dall'annuncio di una terza pellicola in arrivo per espandere le avventure di Izuku Midoriya e compagni viste nella serie originale. Dal titolo I Tre Moschettieri, il film si è mostrato unicamente tramite dei poster, ma è probabile che presto arriveranno nuovi dettagli.

Nonostante dal primo annuncio non vi siano state altre informazioni infatti, viene naturale pensare che durante l'evento organizzato per festeggiare i cinque anni dell'anime di My Hero Academia verranno definite maggiori informazioni inerenti alla trama, magari dalle quali sarà possibile comprendere come Deku, Bakugo e Shoto siano diventati gli Hero conosciuti come i Tre Moschettieri, chiaro riferimento al romanzo scritto da Alexandre Dumas.

Come avvenuto per le due pellicole precedenti, Two Heroes e Heroes Rising, anche questa mostrerà una storia del tutto originale, come riportato sul sito ufficiale del quinto anniversario, e avrà per questo motivo del materiale inedito che non rientrerà, molto probabilmente, nel canone della serie regolare, considerando inoltre che non si sa esattamente se avvenga prima o dopo l'avventura presente nell'anime.

