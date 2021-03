My Hero Academia: presto arriveranno novità sulla pellicola I Tre Moschettieri

Con il manga che a quanto pare sta per entrare nel suo arco narrativo finale, il futuro di My Hero Academia è affidato alla serie animata e alla terza attesissima pellicola che porterà al debutto i misteriosi "Tre Moschettieri".

Dopo una lunga attesa, la serie animata di My Hero Academia sta per fare il suo grande ritorno in scena con l'imminente debutto della quinta stagione, la cui prima saga porterà le classi 1-A e 1-B del Liceo Yuei a confrontarsi. La prima puntata, però, sarà un riassunto degli eventi accaduti in precedenza.

In concomitanza con l'episodio zero di My Hero Academia Stagione 5, che verrà trasmesso il 27 marzo, saranno anche rilasciate nuove informazioni sul film animato "I Tre Moschettieri". A condividere questo aggiornamento è il sempre affidabile profilo Twitter animetv_jp.

"Nuove informazioni sul terzo film saranno rivelate nell'episodio 0 della quinta stagione", si può leggere nel tweet in calce all'articolo. Cosa dovremo aspettarci? Probabilmente, durante la messa in onda della puntata sarà pubblicato un nuovo poster promozionale, informazioni sulla trama o addirittura la data di uscita della terza pellicola.

Stando alle prime informazioni, My Hero Academia I Tre Moschettieri porterà Deku, Bakugo e Shoto a riunirsi con i migliori Pro Heroes internazionali. Il wrestler John Cena potrebbe far parte del cast della pellicola, eccolo diventare un eroe in questa fan art di My Hero Academia.