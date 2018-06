My Hero Academia: la preview dell'episodio 10 mostra l'attacco di All for One

Grazie alla preview dell'episodio 10 della stagione 3 di My Hero Academia, possiamo notare come All for One passi all'attacco e mostri tutta la sua potenza, tanto da stravolgere l'equilibrio dei nostri eroi preferiti.

I fan di My Hero Academia alla fine dell'ultimo episodio dell'anime sono stati introdotti alla vera mente dietro la Lega dei Malvagi, ma All For One di certo non si fermerà qui nel causare scompiglio.

L'anteprima del prossimo episodio, infatti, mostra come Midoriya e gli altri dovranno fare i conti con il grande arrivo del villain oscuro.

All For One è stato intravisto durante la scena dei mid-credits dell'ultimo episodio con un ingresso travolgente che ha reso inutili gli attacchi di tutti gli eroi vicini. La sua aura era così potente che in quell'istante ha vanificato gli attacchi degli eroi, tanto che Midoriya e gli altri non hanno osato respirare o addirittura tentare di guardarlo. Infatti il suo potere li aveva portati ad avere orribili visioni della loro morte.

Nonostante All Might e i gli eroi professionisti siano stati in grado di lanciare un attacco a sorpresa contro la Lega dei Malvagi, All For One è intervenuto per sovvertire l'esito dello scontro.

Che ne pensate di questa preview? A breve assisteremo alla grande battaglia tra All Might e All for One o ci sarà ancora da aspettare?