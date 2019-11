My Hero Academia: nella preview dell'episodio 7 inizia la caccia a Overhaul

L'episodio di My Hero Academia andato in onda nella giornata di ieri su VVVVID ha fatto luce sul piano di Overhaul, costringendo una larga fetta di eroi a riunirsi per affrontare il traffico illegale della banda criminale. Da qualche ora è disponibile online la preview del settimo episodio, che dà ufficialmente inizio al contrattacco degli eroi.

La preview si apre con l'azione degli eroi professionisti, i quali seguendo le direttive di Nighteye, setacciano diversi punti d'interesse individuati come possibili rifugi degli 8 Precetti della Morte al fine di scovare Overhaul e mettere in salvo Eri.

Intanto, i tirocinanti rimangono in attesa di aggiornamenti sulla vicenda, aspettando il momento propizio per entrare in scena e far valere i loro progressi maturati nel periodo d'apprendistato. Midoriya e Mirio sono senza dubbio quelli che patiscono di più questo immobilismo, dato il loro forte coinvolgimento con Eri, la bambina che sfortunatamente non hanno potuto salvare in occasione del loro primo incontro con il villain.

I due eroi hanno subito una notevole ripercussione emotiva in seguito alla notizia che ha suggerito lo sfruttamento di Eri, avvalorato dalle diverse bende presenti sul suo corpo e dalla presenza di DNA umano nei proiettili spacciati da Overhaul.

Fortunatamente alla fine della preview i due eroi indossano i loro costumi - pronti per ritornare sul campo di battaglia - facendoci presumere che l'indagine sul covo nemico si esaurirà nel giro di una puntata, per poi passare allo scontro diretto con l'organizzazione criminale.

Abbiamo approfondito il sesto episodio di My Hero Academia in un articolo di approfondimento. Il nuovo antagonista Overhaul è molto dissimile da All For One?