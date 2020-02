My Hero Academia: nella preview del prossimo episodio continua l'allestimento del Festival

La saga attuale di My Hero Academia si sta concentrando sull'aspetto scolastico della serie, allo scopo di far archiviare agli aspiranti eroi della U.A. le sanguinose vicende che li hanno coinvolti nelle precedenti puntate.

A questo proposito, la preview dell'episodio 82 - che si intitolerà "Prepararsi per il Festival scolastico è la parte più divertente!" - mostra una continuità tematica con le puntate precedenti, con i nostri eroi ancora impegnati nei preparativi per il Festival Culturale.

A controbilanciare la leggerezza questo arco narrativo, dei nuovi antagonisti si muovono per destabilizzare l'ordine pubblico - sui quali per il momento sappiamo molto poco - quanto basta per accendere la nostra curiosità. Ciò che sorprende del duo è il loro atipico approccio alla criminalità, che consiste nel caricare costantemente sui canali social i video delle proprie malefatte, traendo piacere dalle visualizzazioni e dalla popolarità più che dall'atto criminale in sé.

Due personalità interessanti, che quasi sicuramente avranno modo di incontrarsi con i nostri protagonisti, in modo da condire con un po' d'azione l'allestimento del Festival. Voi che ne pensate? Vi piace l'idea di una saga più spensierata per spezzare le atmosfere dark che fino a qualche episodio fa dominavano la serie? Diteci la vostra con un commento qui sotto.

Un giovane fan di My Hero Academia. ha immaginato una tuta da combattimento stealth per Izuku Midoriya. In un articolo a parte abbiamo approfondito i nuovi villain di My Hero Academia.