My Hero Academia: la prima stagione in italiano debutterà su Italia 2 a metà settembre!

Dopo l'annuncio arrivato nel corso dell'estate, finalmente, Mediaset Italia 2 ha svelato la data di debutto della prima stagione di My Hero Academia doppiata in italiano: il lancio della serie è fissato per metà settembre!

Come svela un nuovo post sulla pagina Facebook di Mediaset Italia 2, il primo episodio della prima stagione di My Hero Academia debutterà sul canale TV il 17 settembre 2018 in prima serata. Mancano solo pochi giorni, dunque, all'esordio della serie di Studio BONES tratta dal manga di Kohei Horikoshi doppiata in lingua italiana.

E non è finita qui: nei commenti al post, Italia 2 ha dichiarato che prevede di trasmettere le prime due stagioni della serie, ma non ha ancora chiarito se la messa in onda sarà consecutiva.

Qualche tempo fa, nel corso del Riminicomix, sono stati trasmessi due episodi in anteprima, che hanno confermato gran parte del cast italiano della serie:

Midoriya Izuku sarà doppiato da Simon Lupinacci (Gai Ogata in Sword Gai, Lem in Pokémon, Yuu Kusano in Welcome to the NHK)

sarà doppiato da (Gai Ogata in Sword Gai, Lem in Pokémon, Yuu Kusano in Welcome to the NHK) Uraraka Ochaco sarà doppiata da Valentina Pallavicino (Yuna in Sword Art Online: Ordinal Scale, Astolfo in Fate/Apocrypha)

sarà doppiata da (Yuna in Sword Art Online: Ordinal Scale, Astolfo in Fate/Apocrypha) Katsuki Bakugo sarà doppiato da Federico Viola (Shiro Emiya in Fate/stay night)

sarà doppiato da (Shiro Emiya in Fate/stay night) Tensei Iida verrà interpretato da Andrea Oldani (Raki in Claymore, Kakashi Hatake in Naruto: La Torre Perduta)

verrà interpretato da (Raki in Claymore, Kakashi Hatake in Naruto: La Torre Perduta) Shoto Todoroki sarà invece Alessandro Germano

sarà invece All Might sarà interpretato da Lorenzo Scattorin , la voce di Sanji Gambanera in ONE PIECE e lord Beerus in Dragon Ball Super, ma anche di Kiritsugu Emiya di Fate/stay night.

sarà interpretato da la voce di Sanji Gambanera in ONE PIECE e lord Beerus in Dragon Ball Super, ma anche di Kiritsugu Emiya di Fate/stay night. Present Mic verrà doppiato da Claudio Moneta, noto per aver interpretato Kakashi Hatake in Naruto e attualmente impegnato con Dragon Ball Super per interpretare Goku.

verrà doppiato da Claudio Moneta, noto per aver interpretato Kakashi Hatake in Naruto e attualmente impegnato con Dragon Ball Super per interpretare Goku. Shota Aizawa, infine, sarà doppiato da Gianluca Iacono, doppiatore celebre soprattutto per Vegeta di Dragon Ball.

Siete pronti per guardare l'anime anche in italiano?