My Hero Academia: prime anticipazioni dal capitolo 227

Kohei Horikoshi ha scelto di incentrarsi molto sui villain nel nuovo arco narrativo di My Hero Academia. La prima fase di questa nuova storia è servita per ampliare il background del personaggio di Himiko Toga, la liceale sanguinaria che è riuscita a sconfiggere uno dei generali dell'Armata di Liberazione dei Quirk, Chitose Kizuki.

Dopo lo scontro che l'ha vista protagonista degli scorsi capitoli di My Hero Academia, Himiko Toga si rifugia sanguinante in un vicolo per potersi riprendere. Le ferite delle esplosioni sono molteplici e pesanti, quindi sembra che non riuscirà a partecipare ai prossimi scontri.

Intanto, nel palazzo al centro della città, Rikiya Yotsubashi riceve la notizia che Kizuki non è più in grado di combattere. Il CEO, alla luce della notizia che gli ha riportato un altro dei suoi generali, inizia a piangere, con Giran al suo fianco ancora legato alla sedia.

Nel bel mezzo dei vicoli cittadini, grazie al partito del cuore, una massa sconfinata di persone si getta su Shigaraki per fermarlo e ucciderlo. Tuttavia, il capo della League of Villain reagisce all'istante polverizzando velocemente tutti gli aggressori, sotto gli occhi increduli di Spinner. Da lontano, Dabi sembra essere poco interessato agli scontri, ma una nuova figura lo approccia e sembra volerlo costringere a combattere.