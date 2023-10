My Hero Academia: ecco le prime immagini del nuovo anime OVA UA Heroes Battle

Per i fan di My Hero Academia si prospetta un periodo venturo davvero brillante. Studio BONES non sta lavorando solamente alla settima stagione dell'anime televisivo e a un quarto lungometraggio animato, ma anche a un ulteriore OVA. Ecco le prime immagini tratte da My Hero Academia UA Heroes Battle.

Nelle ultime ore si è accesa una campagna promozionale che sta mettendo luce sui progetti animati di My Hero Academia. Dopo i poster per My Hero Academia 7 e il trailer del quarto film di My Hero Academia, sul profilo ufficiale della serie sono stati mostrati alcuni frame del prossimo episodio originale.

A metà settembre 2023 BONES svelava il progetto di My Hero Academia UA Heroes Battle, un OVA che anticiperà l'inizio della settima stagione. In occasione del New York Comic-Con 2023, che nella giornata del 13/10 ne ospiterà una trasmissione sottotitolata, sono stati mostrati alcuni still esclusivi che confermano la trama di questo episodio.

La trama di UA Heroes Battle combina My Hero Academia a Yu-Gi-Oh!. Gli studenti della Yuei scopriranno un gioco di carte collezionabili in cui i personaggi del card game sono gli eroi della scuola. Come possiamo vedere dalle immagini in calce all'articolo, Bakugo prenderà questo gioco molto seriamente, ma anche Ochaco, Sero e Mineta verranno coinvolti in modo piuttosto attivo.

Cronologicamente UA Heroes Battle accade poco prima dell'arco dello stage con Endeavor. La proiezione giapponese di questo OVA di My Hero Academia avverrà tra il 20 e il 26 ottobre 2023 in cinema selezionati. Di un'uscita europea ancora non si hanno informazioni ufficiali.