My Hero Academia, le prime immagini dalla mostra d'arte: c'è una statua 1:1 di All Might!

In questo momento in Giappone è il 23 aprile 2021, e tra poche ore sarà ufficialmente inaugurata la colossale mostra d'arte a tema My Hero Academia, denominata My Hero Academia: Drawing Smash. L'evento si terrà dal 23 aprile al 27 giugno 2021 a Tokyo e dal 16 luglio al 5 settembre 2021 a Osaka, e in occasione dell'apertura Oricon ha mostrato alcuni pezzi esposti.

In calce potete dare un'occhiata ad uno dei pezzi forti della collezione, la statua a grandezza naturale in finto oro di All Might, ritratto nella sua iconica posizione di vittoria. Accedendo al sito Oricon potrete poi osservare altri prodotti esclusivi tra cui figurano quadri, cartelloni, cibarie, alcune tavole extra del manga e tanto altro ancora.

Shueisha ha investito una somma di denaro impressionante per realizzare la più grande mostra d'arte a tema My Hero Academia che si sia mai vista, e oltre ad aver creato tre aree diverse e aver commissionato prodotti di tutti i tipi, la casa editrice ha persino annunciato la partecipazione di sette famosi autori, che hanno contribuito all'evento omaggiando l'opera nel loro stile. Il risultato finale pare decisamente impressionante.

My Hero Academia è oggi uno dei franchise anime più conosciuti al mondo, e tra la quinta stagione, il terzo film in arrivo in estate, manga, spin-off e ora persino una mostra d'arte sembra volersi espandere oltre ogni limite. Un investimento - quello di Shueisha - che ha dato i suoi frutti, e che sicuramente proseguirà ancora per molti anni.